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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:06 م

فاروق الباز: مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب

الدكتور فاروق الباز،
الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار
الإسكندرية سهى عبد الحميد_أحمد عاشور
dostor.org/2136307

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب، مشيرًا إلى أنهم من يستطعيون أن يعيدوا لمصر مجدها وعظمتها القديمة.
جاء ذلك على هامش الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي "بيوفيجن الإسكندرية 2018"، الذي بدأت فعالياته اليوم الجمعة، بمكتبة الإسكندرية.
وأوضح أن الشباب هم من يمتلكون العقول، ولديهم عزم وطاقة لكي يساهموا في بناء مستقبل المجتمع.
وخاطب الشباب: "الشهادة التي حصلت عليها ليس معناها أنك أصبحت عالما ولكن هي شهادة تفيد أنك كنت في احتياج لمن يعلمك، والآن أصبحت تستطيع أن تعلم نفسك"، مضيفًا: أن "كل العظماء الكبار يواصلون التعلم باستمرار، ومن يظن أنه وصل إلى قمة العلم ولا يتابع الجديد فهو فاشل".

فاروق الباز: مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب
فاروق الباز: مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب
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