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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:05 م

أميتاب باتشان: «102 Not Out» يهدف لحفظ كرامة كبار السن

أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
أش أ
dostor.org/2136306

قال النجم الهندي أميتاب باتشان: إنه ينبغي عدم تهميش كبار السن ومعاملتهم باحترام والحفاظ على كرامتهم.

جاء ذلك خلال إزاحة الستار عن الأغنية الثانية من فيلم «102 Not Out» الذي يقوم ببطولته باتشان، ومواطنه ريشي كابور، حسبما ذكر موقع «ذا إنديان إكسبريس»، مشيرًا إلي أنه يود أن تصل رسالة العمل الفني هذه إلى الجمهور.

يذكر أن أحداث فيلم «102 Not Out» تدور حول مسن هندي، يلعب دوره باتشان، يبلغ من العمر 102 عاما، يسعى إلى كسر الرقم القياسي الذي حققه معمر صيني كأكبر الرجال عمرا على قيد الحياة، كما يتناول العمل الفني، الذي من المتوقع طرحه بدور السينما في 4 مايو المقبل، العلاقة غير العادية بين هذا المسن وابنه ذي الـ 75 عاما.

وفي سياق آخر، تم ترشيح أميتاب باتشان ليقوم ببطولة فيلم «The Invisible Guest»، مع الفنانة تابسي بانو، ومن إخراج سوجوي جوش، والمأخوذ عن فيلم إسباني بنفس الاسم صدر عام 2016، وتدور أحداث الفيلم الإسباني حول رجل أعمال يستعين بمحام مرموق للدفاع عنه في إحدى القضايا.

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