القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 12:00 م

«الناتو»: على اليونان وتركيا تسوية خلافاتهما بشكل ثنائي

الناتو
الناتو
أش أ
dostor.org/2136149

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إنه يتوجب على اليونان وتركيا، العضوتين في الحلف، تسوية خلافاتهما بشكل ثنائي، انطلاقا من روح حسن الجوار.

وأضاف ستولتنبرج، أثناء زيارة رسمية لمدينة لاهاي الهولندية: «الناتو هو الحل للعديد من المشاكل، ولكنه ليس الحل لجميع المشاكل.. لقد تم تصميم الناتو للتصدي للتهديدات الآتية من خارجه».. وفق ما أوردته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

يذكر أن نزاعا في شرق البحر المتوسط اندلع بين اليونان وتركيا، إذ تعد منطقة البحر المتوسط إحدى أهم مناطق أعالي البحار، كونها تتضمن احتياطيات استراتيجية ضخمة من الغاز الطبيعي.

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