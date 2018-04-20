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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:50 ص

بالصور.. وزيرة الثقافة تهدي جائزة «جاز ميوزيك أورد» للشعب المصرى

صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2136136

تسلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، جائزة «جاز ميوزيك أورد» الألمانية، والتى نالتها فرقة «كايرو ستيبس» فى الموسيقى.

جاء التكريم فى إطار احتفالية كبيرة ضخمة شهدها السفير المصرى فى ألمانيا بدر عبدالعاطى، والملحق الثقافى، ولفيف من الفنانين والموسيقيين، فى أكبر قاعات ومسارح برلين «الفلهارمونى»، بحضور المسئولين الألمان والموسيقيين والفنانين، ووفد من المؤسسة الألمانية لصناعة الموسيقى، وأكثر من 1200 مشاهد.

وعزفت وزيرة الثقافة على آلة «الفلوت» مع «كايرو ستيبس» خلال حفل تسلم الجائزة.

وأعربت «عبدالدايم» عن سعادتها بحفاوة استقبال الجمهور الألماني، وبالتكريم والجائزة، التى تؤكد المكانة التي تتمتع بها مصر فى مجال الإبداع والموسيقى، وتقدير العالم لها من خلال واحد من أكبر المحافل الثقافية والموسيقية في العالم.

وأضافت أنها تهدي الجائزة للشعب المصري وجمهورها، الذي ساندها منذ بدايتها الفنية.

بالصور.. وزيرة الثقافة تهدي جائزة «جاز ميوزيك أورد» للشعب المصرى
بالصور.. وزيرة الثقافة تهدي جائزة «جاز ميوزيك أورد» للشعب المصرى
بالصور.. وزيرة الثقافة تهدي جائزة «جاز ميوزيك أورد» للشعب المصرى
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