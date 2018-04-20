القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:45 ص

انتصار تحمي أمينة خليل في «ليالي أوجيني»

اتصار
اتصار
محمد قدري
dostor.org/2136131

تباشر الفنانة أمينة خليل تصوير دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد «ليالي أوجيني»، من بطولة الفنان ظافر العابدين، ويعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتشهد أحداث العمل اتهام «أمينة» بقتل زوجها، فتهرب من القصر الذي تعيش فيه رفقة أسرة زوجها، وتلتقطها الفنانة انتصار وتخفيها في الفندق الذي تملكه، وتحاول أمينة التي تمثل دور «كاريمان» إثبات براءتها ويساعدها «ظافر» في ذلك.

المسلسل الجديد تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، وهو مُقتبس من فورمات لعمل إسباني، ويقوم بكتابة السيناريو إنجي القاسم وسماء عبدالخالق، إخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة «بي لينك» للإنتاج والتوزيع الفني، التي تشهد التعاون الثاني مع ظافر بعد مسلسل «حلاوة الدنيا».

ويشارك في بطولة العمل ظافر العابدين وأمينة خليل، وليلى عز العرب وخالد كمال وإنجي المقدم وكارمن بصيبص.

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