تاسونى أنجيل عن زوجها الراحل: طلبه لـ«السرطان» شائعة

نفت تاسونى أنجيل باسيلى، زوجة القمص الراحل بيشوى كامل، ما تردد عن طلبه لمرض السرطان، قائلة: «لم يطلب المرض تمامًا، وتلك شائعة تداولها الجميع بعد انتقاله للسماء»، مشيرة إلى أنه أول من أطلق على مرض السرطان، لقب «مرض الفردوس»، ولكن لم يطلب هذا المرض بعد من الله.



وأشارت «باسيلى» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه من المتعارف أن هذا المرض إذا أصاب شخصًا ما يشعر بجرس الإنذار، وأنه أوشك على الرحيل، ولذلك عندما أصاب أبونا بيشوى المرض أطلق عليه الفردوس.



وأضافت: «من ضمن ما كتب أبونا (أوعى تطلب صليب لنفسك متقدرش تشيله)، أبونا لم يطلب المرض أبدًا، فهو كان لا يطلب المرض ولا يطلب الشفاء منه، حتى أنه ذات يوم من قسوة الألم كان تعبان جدًا لا قادر يقعد ولا قادر يقف، كان طول الوقت يقول يا ستى يا عدرا يا ستى يا عدرا».



وتابعت: «أنا قلبى اتقطع، وقولتله يا أبونا أنا عمرى ما سمعتك بتطلب منه الشفا، مع إنك لو طلبت من الله هيشفيك، فرد مسرعًا (أنا أطلب من الله يشفينى؟)، فقلتله (هى خطية ولا إيه.. ما أنت بتصلى فى الكنيسة للتعبانين)، فرد وقالى (طبعًا أطلب من أجلهم وأصلى عشانهم، لكن أنا نفسى تحت أمر الله، فكان يستحيل أن يطلب المرض أو الشفاء أو يطلب أى حاجة تانى لنفسه، أبونا بيشوى عاش رامى كل حمله على ربنا، مشوفتش حد زيه، مش شايل هم أى حاجة فى الدنيا عايش كل حياته فرحان، وأنا بحاول اقتدى بيه».