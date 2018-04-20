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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:41 ص

«المشاط» تطالب أعضاء الاتحاد الدولي للغاز بنقل صورة مصر لبلادهم

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
رامى حسين
dostor.org/2136125

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز «IGu»، التى عقدت اجتماعاتها في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجارى.

وجاء اختيار مصر ليتم عقد الاجتماع الأخیر للجنة التنفیذیة فى دورة الرئاسة الحالیة بها، انعكاسًا للسیاسات الناجحة بها ولدورها الريادى وتاریخها الكبیر فى صناعة الغاز.

ورحبت الوزيرة بالمشاركين، معربة عن سعادتها باختيار الاتحاد الدولي للغاز لمصر لعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بها، مضيفة أن كل مشارك بهذا المؤتمر أصبح الآن سفيرًا ‪ للسياحة المصرية، مطالبة إياهم بنقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر إلى أقاربهم وأصدقائهم وعلى صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن صناعة السياحة تمثل أحد أهم محاور الاقتصاد، لما لها من دور رئيس في تحسين الوضع الاقتصادى، ومن ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية، لافتة إلى تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد المصرى، وأنه يتم العمل حاليا على تنويع هذه الأنماط بشكل أكبر، وإلقاء مزيد من الضوء عليها، والتي من بينها سياحة المؤتمرات.

وأشارت المشاط إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأته مصر منذ عام 2016، والذي بدأ يؤتي ثماره في قطاعات كثيرة بالدولة، ومنها قطاع الطاقة، لافتة إلى اكتشاف حقل ظهر الذي يضع مصر في مصاف الدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي.

من ناحيتهم، أكد المشاركون استمتاعهم بالمناطق التي زاروها في القاهرة، وشعورهم بالأمان أثناء جولاتهم السياحية.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للغاز هو أكبر منظمة تمثل صناعة الغاز فى العالم، ويضم 91 عضوًا يمثلون 91 بلدًا، كما أن هناك أكثر من 25 دولة لديها ممثلون في اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد حاليا بالقاهرة، إضافة إلى أن اجتماع اللجنة التنفیذیة لهذا الاتحاد یتم عقده مرتین فى كل عام.

ومن المقرر أن يشارك في حضور الاجتماع 80 شخصیة من كبرى القیادات التنفيذية فى مجال الغاز، من مختلف بلدان العالم.

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