القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:38 ص

25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

محمد سعفان
محمد سعفان
أش أ
dostor.org/2136121

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الأربعاء المقبل الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد تحرير سيناء، معربًا عن أمله فى القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء فى شبه جزيرة سيناء أو فى أى جزء من الأراضي المصرية، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "سعفان": إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وذودًا عن تراثه الخالد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.

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