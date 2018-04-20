«التضامن»: قوافل طبية فى المناطق الأكثر خطورة بالقاهرة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع جمعية "مسجد مصطفى محمود" مجموعة من القوافل الطبية لخدمة سكان المناطق الأكثر خطورة بالقاهرة.



وتم توفير كل أوجه الدعم اللازم لجمعية مسجد مصطفى محمود، بداية من قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية من خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعمل أبحاث اجتماعية للأسر التى هى في حاجة إلى رعاية طبية وغير قادرة على الإنفاق للعلاج.



وأُطلقت مجموعة من القوافل الطبية، وتم إنشاء مستشفى ميدانى بمنطقة عين شمس بالتنسيق مع محافظة القاهرة وحي السلام يقدم خدماته مجانًا بالكامل وشمل جميع التخصصات الطبية.



وتمكنت القوافل من الكشف على 1043 مريضًا وصرف 760 روشتة علاج بإجمالى 100 ألف جنيه وتم تحويل 190 مريضًا إلى المراكز والمستشفيات التابعة للجمعية لعمل فحوصات طبية وعمليات جراحية.

