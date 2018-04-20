القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:22 ص

فنانة كويتية ترد على منتقديها: سألجأ للقضاء

الفنانة الكويتية
الفنانة الكويتية هنادي الكندري،
الدستور
dostor.org/2136110

عبّرت الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، عن غضبها من الاتهامات ضدها، بإجراء عمليات تجميلية لجسمها، مهاجمة أصحاب الزعم ومهددة إياهم باللجوء إلى القضاء.

وقالت «الكندري»، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق «سناب شات»: «دائمًا أتجاهل الشائعات والانتقادات والتعليقات السلبية، لأنني كفنانة معرضة لمثل هذه الأمور».

وأضافت غاضبةً: «أثناء تصويري وتأدية عملي بكل احترام وأدب ولله الحمد.. ما في شخصية قدمتها في أعمالي إلا كانت تليق بالفتاة الكويتية خصوصا والخليجية عموما».

وأردفت: «ينزل مقطع فيديو لي مركب من عدة مشاهد من مسلسلات شاركت فيها، وصاحبة الحساب كاتبة تعليق: الفنانة هنادي الكندري مسوية عملية تجميل لجسمها شو رأيكم بعمليات التجميل؟.. وحاطة معها صورة غير محترمة».

وتابعت: «سوف ألجأ إلى القضاء لأن السوشيال ميديا جننت عقول الناس يقومون بالتشهير والسب والقذف، فقط من أجل الفلوس والفلورز».

واختتمت حديثها: «المباحث الإلكترونية بدأت عملها، وسوف تدفعين الثمن لأنك اتهمتيني اتهامات باطلة، وهى غير صحيحة والموضوع تعدى السوشيال ميديا والفلورز والإعلانات، لأنك أيضا أسأتِ إلى زوجي ووالدي وإخواني».

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