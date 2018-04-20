«مصر للألومنيوم» تطرح مناقصة لإنشاء مصنع جديد.. يوليو المقبل

كشف مصدر مسئول بشركة مصر الألومنيوم عن أن الشركة ستطرح مناقصة عالمية للبدء فى إنشاء المصنع الجديد يوليو المقبل، موضحًا أن البنية التحتية للمشروع ستنفذها شركة المقاولين العرب وقطاع المشروعات بالشركة، بينما ستتولى الشركة الأجنبية توريد خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن التكلفة قد ترتفع إلى ٢٠ مليار جنيه.



وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن وفدًا برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة، زار مقر المصنع فى نجع حمادى أمس الخميس؛ للتعرف على استعداد الشركة للمشروع الجديد ومكانه وإمكانية التوسع فى إقامة أكثر من مشروع، ودار نقاش عن المصنع وطرق تصنيع المعدن، وحصلوا على معلومات عن صناعة المسابك والدرفلة وجولة في المدينة السكنية ومدارسها.



وعقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الظاهر عبدالستار، رئيس شركة مصر للألومنيوم، للاستماع إلى عرض تقديمى حول الموقف الحالى للشركة من الناحيتين الفنية والمالية، وحجم الطاقة الإنتاجية والصادرات، إضافة إلى دراسة جدوى أولية لمشروع التوسعات الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 250 ألف طن، مع تخفيض استهلاك الطاقة، وكذلك البدائل التمويلية المقترحة للمشروع وفترة استرداد التكلفة الاستثمارية.



ووجه الوزير، إدارة الشركة القابضة وشركة مصر للألومنيوم، بمراجعة أسس إعداد دراسة الجدوى والفروض الأساسية التى تم استخدامها فى حساب التكلفة الاستثمارية والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع التوسعات، مشددًا على ضرورة الإسراع فى إنجاز الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع فى أقرب وقت ممكن.



وأكد ضرورة الاستعانة باستشارى أو مقاول عام لإدارة مشروع التطوير، يكون مسئولًا عن متابعة المراحل المتلاحقة فى التعاقد على المعدات والخطوط الجديدة إلى أن يتم البدء الفعلى فى التشغيل، كما وجه بدراسة إنشاء صناعات جديدة، بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام، بغرض تعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة.



وطلب الوزير من إدارة الشركة القابضة إعداد تقرير شامل حول صناعة الألومنيوم محليًّا، وأهم التطورات فى هذه الصناعة عالميًّا، على أن يتضمن مقومات شركة مصر للألومنيوم الفنية ومؤشراتها المالية والخطط المستقبلية ومن بينها مشروع التوسعات.