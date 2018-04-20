القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:14 ص

عضوان بالكونجرس يهددان بمعاقبة تركيا لاعتقالها قسًا أمريكيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2136105

هدّد عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا؛ ردا على اعتقال الأخيرة قسًا أمريكيًا.

ووفقا لما نشرته مجلة «ذا هيل» الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فقد أدان عضوا مجلس الشيوخ، جيمس لانكفورد وجين شاهين، الحكومة التركية، لاستمرار احتجاز المبشّر الأمريكي، أندرو برونسون، منذ 18 شهرا، وهددا بالتحرك لفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة في مشروع الموازنة الخاص بالعام المالي 2019 إذا لم يتم الإفراج عنه.

وقال المشرعان، في بيان: «إن السلطات التركية التي تشارك في احتجاز أي مواطن أمريكي بريء ينبغي أن تواجه عواقب دولية»، وأضافا أن «التدابير ضد القس برونسون تحديدا تصل إلى اتخاذه رهينة».

وتابع عضوا اللجنة الفرعية المختصة بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ: «نرغب في التعاون وتقوية العلاقات بين بلدينا، لكن الولايات المتحدة عليها مسئولية تأكيد أمن ورخاء شعبها».

وطبقا لـ«ذا هيل»، فقد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، ومسئولون أمريكيون آخرون، على المسئولين الأتراك خلال الأسابيع الأخيرة لإطلاق سراح برونسون على أساس أن اعتقاله أمر خاطئ.

واعتُقل برونسون قبل عام ونصف العام، بتهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني في المحاولة الانقلابية الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، كما يُتهم القس الأمريكي، الذي كان يرعى كنيسة صغيرة في تركيا لـ23 عاما، بكونه على علاقة برجل الدين والأعمال المعارض فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة من منفاه الاختياري بالولايات المتحدة.

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