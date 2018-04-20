«فاصل فى أوقات الصلاة».. نظام صارم داخل السينما بالسعودية

كشفت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار الأمريكية «AMC»، أن وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، وضعتا نظاما للرقابة والتصنيف، وأنه سيكون هناك عروض مخصصة للعائلات وأخرى للعزاب، بهدف ضمان الوصول إلى جميع فئات المجتمع، فيما ستؤخذ أوقات الصلوات في الاعتبار عند جدولة أوقات عرض الأفلام، وستقوم شركات توزيع الأفلام السعودية بضمان الإمداد المتواصل والمستمر بالأفلام العالمية، وكذلك السعودية، وجميعها ستخضع لنظام تصنيف الأفلام المعتمد من الهيئة.



وأشارت إلى إطلاق مبادرات وحوافز لتشجيع الإنتاج السينمائي المحلي في المملكة، فيما وضعت الحكومة خططا لدعم صناعة الأفلام المحلية وتطويرها، لتمكين مزيد من السعوديين من سرد قصصهم الإبداعية وتحقيق طموحاتهم الكبيرة، ولتنفيذ هذه الخطط تم تأسيس هيئات حكومية، بما في ذلك الهيئة العامة للثقافة، التي أطلقت أخيرا «المجلس السعودي للأفلام» الذي سيمثل المملكة المرة الأولى في مهرجان «كان» السينمائي، الشهر المقبل.