أبرزها «احتجاز الصحفيين».. 6 سقطات فى حفل الجامعة الروسية

أقامت الجامعة الروسية المصرية بمدينة بدر، مساء الخميس، احتفالية غنائية كبرى لطلاب الجامعة، شارك فيها 3 من نجوم الطرب فى مصر، وهم محمود العسيلي ورامي جمال وتامر عاشور.



ونظمت الحفل شركة «آرت ميكرز»، التى لم تستطع إخراج الحفل بالشكل اللائق بالنجوم المشاركين فى الحفل تارة وبطلاب الجامعة تارة أخرى.



ويرصد «الدستور» 6 سقطات للشركة المنظمة فى حفل الجامعة المصرية الروسية:



- بدأ الحفل متأخرًا عن ميعاده لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، فكان من المقرر أن تبدأ أولى فقرات الحفل، في الرابعة عصرًا، إلا أن المطرب محمود العسيلي صعد على مسرح الحفل في السادسة والنصف مساءً.



- مسرح الحفل اتخذ شكلًا غير لائق بحجم النجوم الثلاثة المشاركين فى الحفل، بالإضافة إلى تدني مستوي الإضاءة على المسرح، ما أدى إلى عدم ظهور المطرب للجمهور بوضوح.



- كان هناك العديد من المشكلات في الصوت والمايك الخاص بالمطرب، الذي فصل أكثر من مرة خلال الحفل، ما أزعج المطربين الثلاثة.



- وقعت العديد من الاشتباكات بين أفراد أمن الجامعة والشركة المنظمة والطلاب واحتجازهم داخل الجامعة، لإجبارهم على استكمال باقي فقرات الحفل.



- سوء تنظيم في اللقاءات الصحفية والتليفزيونية للمطربين المشاركين في الحفل وعدم التنسيق الجيد مع إدراة أعمالهم، وسوء معاملة الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية الذين تواجدوا داخل الجامعة لتغطية الحفل.



- احتجاز الصحفيين داخل مبنى الإدارة لإجبارهم على حذف الصور والفيديوهات، التى رصدت سوء التنظيم والمشادات بين الطلبة وأفرد الأمن.