«سلطان»: مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر «بيوفيجن» للعلوم الحياتية

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن مؤتمر بيوفيجن يهدف إلى دعم ومناقشة القضايا المتعلقة بالعلوم الحياتية وفتح مجالات جديدة في علوم الحياة.



جاء ذلك خلال فاعليات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي «بيوفيجن الإسكندرية 2018»، والتي انطلقت اليوم الجمعة، بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والعلماء البارزين عالميًّا ومحليًّا، وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، وبحضور ما يزيد على 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.



وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى دعم ومناقشة القضايا المتعلقة بالعلوم الحياتية، ما يساعد على فتح مجالات جديدة في علوم الحياة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تقود مثل هذه المؤتمرات والأحداث العلمية.