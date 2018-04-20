انفراد بالأسماء.. نتائج مسابقة «إبداع 6» لشباب الجامعة

حصلت «الدستور» على نتائج مسابقة إبداع الجامعات في موسمها السادس، والتي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، في فروع شعر العامية وشعر الفصحى والشعر الغنائي.



وفاز بالمركز الأول في فرع شعر الفصحى، الشاعر وسام دراز، والشاعرة سارة وهبة في فرع شعر العامية، والشاعرة سلمى الصاوي في فرع الشعر الغنائي.



وجاءت الشاعرة ساندرا نبيل، والشاعر مصطفى عبد الناصر، في المركزين الثاني والثالث في شعر العامية.



ويشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل ختام الموسم السادس من مسابقة «إبداع» لشباب الجامعات والمعاهد المصرية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والسياسية والفنية والثقافية، غدا السبت 21 إبريل 2018، على مسرح جامعة القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساءً.



ويقدم أوركسترا وزارة الشباب عددًا من الفقرات الفنية، إضافة إلى تكريم الشباب الفائز في مسابقة «إبداع 6» وتسليمهم المكافآت المالية.