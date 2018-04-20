الشرطة الألمانية تُخلى منطقة مركزية فى برلين لـ«تفكيك قنبلة»

أجلت شرطة العاصمة الألمانية، آلاف الأشخاص من منطقة مركزية في برلين، كما أغلقت محطة قطار رئيسية، استعدادًا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، عُثر عليها مؤخرًا خلال أعمال بناء.



وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة - إنها أجبرت نحو 10 آلاف مواطن وعامل على مغادرة منطقة بمساحة 2 كيلومتر مربع تقع بها محطة قطار، حتى يتسنى لخبراء المفرقعات تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كيلو جرام، تم إسقاطها خلال الحرب العالمية الثانية.



يشار إلى أنه على الرغم من مرور 73 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا أن اكتشاف القنابل التي تعود لوقت الحرب، يعد أمرًا شائعًا فى معظم المدن الألمانية.

