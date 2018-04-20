محافظ بنى سويف يتفقد مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى العام

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، مستشفى بنى سويف العام، تفقد خلاله مبنى العيادات الخارجية الجديد ضمن أعمال المرحلة الثانية من تطوير المستشفى، الذى افتتحه الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة في يناير الماضي، يرافقه خلالها الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور هاني همام، مدير المستشفى، وبعض مسئولي طاقم المستشفى الطبي والإدارى، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع التطوير للمستشفى، الذى يتكون من مرحلتين في أكبر مشروع في قطاع الصحة يجرى تنفيذه على أرض بني سويف.



وتابع محافظ بنى سويف سير المنظومة الطبية بالعيادات الخارجية، والجديد فى تقديم الخدمة الصحية بأقسامها، متفقدًا كل التخصصات، مثل الباطنة والنساء والتوليد، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والعظام، والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية.



وبحث المحافظ مع مسئولي الصحة وطاقم المستشفى الطبى عددًا من المقترحات والسبل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الصرح الطبي الكبير، ليكون إضافة قوية للخدمة الصحية بالمحافظة، وليكون مكونًا رئيسيًا ضمن المنظومة العلاجية والطبية ببني سويف، مؤكدًا أهمية أن يتعاون الجميع من أجل تشغيل هذا المبنى بالكفاءة المطلوبة، وتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن يقدم المبنى أفضل خدمة.



وشدد «حبيب» على ضرروة الصيانة اليومية، بل اللحظية لمكونات هذا المبنى، لضمان استمراريته فى تقديم خدمة صحية جيدة وبشكل حضارى، وأن الدولة لا تدخر جهدًا فى تطوير الخدمات الحيوية، وفى مقدمتها الخدمة الصحية، فيجب أن نحافظ على ثمار هذه الجهود من خلال التفانى فى العمل والحفاظ على المبنى وتجهيزاته واتباع الأساليب وتعليمات الاستعمال والصيانة المتبعة في هذا الشأن.