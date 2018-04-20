«الدولى للغاز»: مصر قادرة على تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة

قال ديفيد كارول، رئيس الاتحاد الدولى للغاز، إن ما شهدته صناعة الغاز في مصر، من تطورات إيجابية، وضع مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر إشراقا.



وأضاف «كارول»، خلال الاجتماع السنوى للجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز بالقاهرة، برئاسته وحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، أن النجاح الذى تحقق في حقل «ظهر» من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة يعد دليلًا قاطعا على قدرة مصر على النجاح في تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة بكفاءة عالية وفى فترات زمنية قياسية.



ووجّه «كارول» الدعوة للمهندس طارق الملا، وزير البترول، لحضور النسخة الـ27 من مؤتمر الغاز العالمى، الذى سيعقد بواشنطن خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو المقبل.