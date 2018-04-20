الشرطة الإيرانية تُقر بالاعتداء على فتاة: «حجابها سيئ»

أقرت الشرطة الايرانية صحة ما تداوله ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو أمس الخميس يُظهر عناصر الشرطة وهي تنهال بالضرب على فتاة في طهران تحت ذريعة "سوء الحجاب".



وأفادت وكالة إيسنا الحكومية نقلا عن البرلمانية فاطمة ذو القدر، بأن كتلة المرأة في البرلمان الإيراني تتجه لاستدعاء وزير الداخلية للمساءلة بشأن سلوك الشرطة في هذه الواقعة.



وأوردت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن الأمن الإيراني أسفه لما تعرضت له الفتاة من الاعتداء بالضرب من قبل رجال الأمن الإيراني، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا الرحماني أعطى أوامر بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية في غصون ثلاثة أيام.



وانتشر أمس مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لتعرض فتاة إيرانية للضرب المبرح لعدة دقائق من ضابطات في الشرطة الإيرانية، وأظهر المقطع أن الفتاة كانت برفقة صديقاتها عندما واجهت عناصر الشرطة رجالا ونساء.



وأثار المقطع استياء الإيرانيين الذين علقوا بأشد العبارات ضد تصرف قوات الشرطة، على الحادث الواقع في إحدى حدائق طهران.



من جانبها أدانت بشدة مساعدة الرئيس لشؤون المرأة "معصومة ابتكار"، الاعتداء على الفتاة التي لم يعرف اسمها بعد، وتساءلت حول مجال عمل قوات الشرطة الذي يسمح بتعرض المواطنين للضرب ولوحت بمتابعة القضية.



كما نددت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون الحقوق المدنية شهيندخت مولاوردي بالحادث، وقالت إن نشر مقطع من طريقة تعامل الشرطة مع الفتاة يؤكد ضرورة طريقة تعامل الأجهزة الثقافية والأمنية مع مقولة سوء الحجاب.