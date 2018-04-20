القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:51 ص

رئيس مصلحة الكيمياء: إنتاج 1245 لتر حبر سري لختم اللحوم بالمجازر

الدكتور مجدي فهمي،
الدكتور مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء،
عبد الناصر محمد
dostor.org/2136085

قال الدكتور مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، أن المصلحة قامت بإنتاج 1245 لتر حبر سري لاستخدامه في ختم اللحوم بالمجازر بجميع المحافظات.

من جانبه، قال إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنه تم إجراء 520 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 190 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و317 دراسة فنية ومتنوعة، و13 دراسة لمستلزمات الإنتاج.

وأوضح، في تصريحات له اليوم، أن المصلحة قامت بترخيص 344 مرجل بخاري، وآلة حرارية، واعتماد 75 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

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