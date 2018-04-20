كوريا الجنوبية: فتح خط الاتصال مع «الشمالية» قبل القمة

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه تم فتح الخط الساخن المباشر بين الرئيس مون جي إن ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، قبل أسبوع من القمة بين الكوريتين.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسئول رفيع المستوى في الرئاسة، قوله: "تم فتح الخط الساخن المباشر بين قادة كوريا الجنوبية والشمالية في الساعة 03:41 من مساء اليوم".



وذكر المصدر أنه بعد فتح الخط جرت مكالمة هاتفية استمرت 4 دقائق و19 ثانية.



وكانت الكوريتان قد اتفقتا على إنشاء الخط الساخن بين قادتهما أثناء زيارة وفد المبعوثين الكوريين الجنوبيين إلى بيونج يانج الشهر الماضى.



كما تم الاتفاق أيضًا على إجراء أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي قبل انعقاد قمتهما.



