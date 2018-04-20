وزير البترول: وصلنا الغاز لـ2.6 مليون وحدة سكنية في 4 سنوات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صناعة الغاز بأنشطتها المختلفة شهدت نجاحًا وهو التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات مصر المختلفة، حيث تمكن قطاع البترول من الإسراع في معدلات التوصيل خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.



وأشار "الملا" إلى أنه تم توصيل الغاز لـ 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط بنسبة 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها منذ بدء نشاط التوصيل وهو ما يعد رقمًا قياسيًا آخر.



واستعرض "الملا"، خلال الاجتماع السنوى للجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز بالقاهرة برئاسة ديفيد كارول رئيس الاتحاد، الخطوات التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، أولاها على الصعيد الداخلى بتشكيل لجنة حكومية من كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف: وثانيًا العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبى من خلال عدة برامج للدعم الفني والعمل على عدة اتفاقيات مع الدول المجاورة بالمنطقة، بالإضافة إلى الأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمتوسط ودعم التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن منطقة شرق المتوسط أصبحت محط اهتمام معظم أسواق الغاز العالمية.