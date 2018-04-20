محمود العسيلي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل أغنياته الجديدة

كشف المطرب محمود العسيلي عن خريطة أغنياته التي يستعد لطرحها خلال موسم الصيف المقبل.



وقال "العسيلي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يستعد لطرح "حلم بعيد"، والتي انتهي من تصويرها في شوارع بوخارست برومانيا.



وعن موعد طرحها أكد أنها ستكون عقب انتهاء مباريات كأس العالم مباشرة تحديدا يوم 16 يوليو المقبل.



وأشار "العسيلي" إلى أنه سيطرح بعدها أغنية بعنوان "سهلة وبسيطة" في شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أغنية "وجع الهوى" والمقرر طرحها في شهر نوفبر المقبل.



وكان العسيلي طرح مؤخرًا "كليب" جديدا بعنوان "في حته تانية" والذي تخطت نسبة مشاهدته المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، وهي من إخراج إبراهيم حدرج.