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الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:40 ص

إحالة 3 مسئولين بزراعة البحيرة لـ«الإدارية» بتهمة «التواطؤ»

الدكتور طلعت عمر
الدكتور طلعت عمر حجاج
البحيرة ـ أيمن بدر
dostor.org/2136077

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مسئولي 3 جمعيات بالإدارة الزراعية بمركز حوش عيسي،للنيابة الإدارية، للتراخي في الإبلاغ عن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية لوقف التعديات في المهد.

وقال وكيل الوزارة، أنه تم إحالة جمعيات الكوم الأخضر، والخربه، والرزيمات، وذلك بناء على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية، وعلى ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة، بكتاب الإدارة الزراعية بحوش عيسى رقمى 449 بتاريخ 201848 و438 بتاريخ 201844 بشأن المكاتبات الواردة لها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى متضمنة التحقيق مع المختصين بهذه الجمعيات الثلاثة، وذلك لتراخيهم فى الإبلاغ عن حالات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى يتعذر معه تنفيذ الإزالة فى المهد.

وأشار حجاج، أنه تلاحظ من فحص المستندات، وبالفحص أن جمعية الكوم الأخضر تقع فى زمامها، ونطاقها 9 حالات تعدى عبارة عن قواعد وسملات خرسانية، الجمعية الزراعية بناحية الخربة يقع فى زمامها 3 حالات تعدى عبارة عن قواعد وسملات خرسانية، والجمعية الزراعية بناحية الرزيمات يقع فى نطاقها 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية.

وأكد، أن مسئولي الجمعيات سالفة الذكر، تراخوا فى الإبلاغ عن تلك الحالات فور اكتشافها مما يتعذر معه إزالة تلك التعديات، وتقاعس المسئولين من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فور اكتشافها مما يصعب معه إزالتها مخالفين بذلك اللوائح والتعليمات التى تقضى فى هذا الشأن.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الإزالة مسئولية مشتركة بين المسئولين بالإدارة الزراعية، والوحدة المحلية المختصة المنوط بها تجهيز المعدات اللازمة للإزالة، ولأن الإدارة القانونية بالمديرية ليست جهة اختصاص فى سماع أقوال المختصين بالوحدة المحلية بحوش عيسى من أجل الوقوف على ملابسات عدم تنفيذ الإزالة، وطبقًا لنص المادة 60 من القانون 81 لسنه 2016 الخاص بنظام العاملين المدنية بالدولة، ومن أجل التحقيق فى الواقعة لإثبات الإدانة من عدمة يتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن تخطر الإدارة الزراعية بحوش عيسى بنتيجة التصرف.

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إحالة مسئولى جمعية زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية

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