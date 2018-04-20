«المجموعة العقارية» تقترب من مشروع جديد بالساحل الشمالى

تستعد المجموعة العقارية للاستشارات التسويقية للتعاقد على مشروع جديد في الساحل الشمالي لإحدى الشركات الكبرى، إذ عقدت الشركة جلسة مباحثات مع إدارة الشركة المسؤولة عن المشروع وسيتم كشف تفاصيل العقد والمشروع خلال الفترة المقبلة.



وقال المهندس محمود خليل الجندي الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المشروع الجديد سيضاف إلى المشروعات الأخرى التي تسوقها لنحو 25 شركة، إذ تعمل الشركة حاليّا على تسويق مشروعين سياحيين بالساحل الشمالي.



ولفت "الجندي" إلى أن الشركة كثفت من تحركاتها على الصعيد الخارجي خلال الآونة الأخيرة، واقتربت فعليا من افتتاح فروع جديدة ببعض الدول العربية وبخاصة في السعودية والإمارات، موضحا أن ذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بتصدير العقارات من خلال جذب مشترين من الخارج.



وفي تصريحات له مؤخرا قال "الجندي" إن أسواق الخليج تمثل أهمية كبرى لجميع الشركات العقارية المصرية، خصوصا أن نسبة كبيرة تتجاوز 30% من المبيعات تأتي عن طريق تلك الأسواق.



وتعمل المجموعة العقارية للاستشارات التسويقية مع شركات عديدة في السوق المصري منها، مجموعة عربية وشركة مكسيم، ومجموعة مصر إيطاليا.