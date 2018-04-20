القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:36 ص

«الملا»: 4 مشروعات كبرى تنتج 1.6 مليار قدم غاز يوميًا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
dostor.org/2136072

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول شهد العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة،وتمكن من التغلب على التحديات التي واجهته بخطة استراتيجية تتكون من عدة ركائز أساسية حظيت بأهمية قصوى، وهى ضمان أمن الطاقة والإمدادات للطلب المحلى، وتحقيق الاستدامة عن طريق تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية والحوكمة من خلال بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، ولتنفيذ هذه الإجراءات تبنى القطاع سياسة إصلاحية شاملة تتضمن تعديل بعض بنود الاتفاقيات، وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، والبدء في إصلاح منظومة دعم الطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى للجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز بالقاهرة، برئاسة ديفيد كارول رئيس الاتحاد.

وأضاف الملا أن مجال الغاز شهد أهم النجاحات التي تم تحقيقها، حيث تمكن قطاع البترول من تقليل الفجوة بين العرض والطلب من خلال وضع 4 مشروعات غازية كبرى على الإنتاج خلال عام واحد، وهى حقول ظهر وأتول ونورس وغرب دلتا النيل (شمال الإسكندرية) بإنتاج مشترك حوالى 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وأن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.

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