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الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:28 ص

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الرهبنة الكرملية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
ماريان رسمي_مونيكا جرجس
dostor.org/2136063

استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا زائرًا من الرهبان الكرمليين أمس الخميس، فى المقر البابوى بالعباسية، حيث قام وفد الرهبان الكاثوليك بدعوته لزيارة كنيسة سانت تريزا التى يخدمونها في شبرا مصر.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الرهبنة الكرملية «نسبة إلى جبل الكرمل بلبنان».

وأضاف «حليم»، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، أن الرهبنة النسكية بدأت واقتصرت على النساء ـوكانت تحمل اسم «رهبنة سيدات الكرمل» ثم قبلت رهبانًا من الرجال، لكن قوانينها عدلت لتجمع حاليًا بين النسك الرهبانى وخدمة المجتمع.

وتابع: «يعد البابا تواضروس الثانى، ثانى باباوات الكنيسة الذى يتواصل مع الرهبنة الكرملية، حيث سبق للقديس البابا كيرلس السادس زيارة كنيسة سانت تريزا فى ستينيات القرن الماضي».

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