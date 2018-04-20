القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:28 ص

عنتر: نسعى لحصول قطاع التدريب بالرى على اعتماد المعهد الأمريكي

قطاع التدريب الإقليمي
قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية
وائل القمحاوى
dostor.org/2136062

قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري: إنه تم إنجاز العديد من الأنشطة خلال شهر مارس الماضي، منها عقد اجتماع مع مسئولي شركة الوايلر-فريد لبحث وتطوير مجالات التعاون في التدريب على صيانة وتشغيل وإصلاح الطلمبات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة الجهات المعنية لدعم وإمداد الوزارة بالكوادر الفنية المدربة.

وأوضح عنتر فى تصريحات له اليوم الجمعة أن القطاع يقوم بالتنسيق لتوفير الدعم الفنى من بعض الدول، مثل اليابان وهولندا وألمانيا فى مجال التعليم الحرفى والمهنى، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة في هذا المجال، وتمت مناقشة إمكانية حصول قطاع التدريب على اعتماد المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات "Project Management Institute" للبرامج التى يقدمها القطاع.

عنتر: نسعى لحصول قطاع التدريب بالرى على اعتماد المعهد الأمريكي
عنتر: نسعى لحصول قطاع التدريب بالرى على اعتماد المعهد الأمريكي
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