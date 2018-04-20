سحر نصر: شركات أمريكية ترغب فى ضخ استثمارات بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية.



استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات وقالت، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.



كما استعرضت نصر، ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.



وأضافت نصر، إن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.



وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.



وأشادت نصر، بقيام عدد من الشركات الأمريكية فى توسيع نشاطها فى مصر وضخ استثمارات جديدة مثل شركات مارس، وجنرال إليكتريك، وهانيويل، وكيلوجز.



وخلال اللقاء، أعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.



وعقدت نصر اجتماعات على هامش اللقاء مع عدد من الشركات، إذ أعرب سامى رزق، رئيس شركة ميراسكو، خلال اللقاء عن رغبة شركته في الاستثمار فى مصر، والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة المصرية.



وأوضح هشام فهمي، ممثل غرفة التجارة الأمريكية، أنه زار مركز خدمات المستثمرين في مصر، مشيدا بما يتضمنه المركز الجديد من خدمات تسهل عمل المستثمرين.