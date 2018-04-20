القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
اقتصاد
الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:25 ص

سحر نصر: شركات أمريكية ترغب فى ضخ استثمارات بمصر

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
حسن كامل
dostor.org/2136061

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية.

استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات وقالت، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

كما استعرضت نصر، ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت نصر، إن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وأشادت نصر، بقيام عدد من الشركات الأمريكية فى توسيع نشاطها فى مصر وضخ استثمارات جديدة مثل شركات مارس، وجنرال إليكتريك، وهانيويل، وكيلوجز.

وخلال اللقاء، أعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.

وعقدت نصر اجتماعات على هامش اللقاء مع عدد من الشركات، إذ أعرب سامى رزق، رئيس شركة ميراسكو، خلال اللقاء عن رغبة شركته في الاستثمار فى مصر، والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة المصرية.

وأوضح هشام فهمي، ممثل غرفة التجارة الأمريكية، أنه زار مركز خدمات المستثمرين في مصر، مشيدا بما يتضمنه المركز الجديد من خدمات تسهل عمل المستثمرين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ اسبوع

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ اسبوع

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ اسبوع

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

21 % زيادة فى الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية

الاحتلال يلقى منشورات تحذيرية على غزة فى «جمعة الشهداء والأسرى»

لافروف: لا مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة

غدًا.. افتتاح «أفريقيا فود» بمشاركة 250 عارضًا

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

الأحد.. جامعة القاهرة تطلق الملتقي الثاني للتوظيف بمشاركة 65 شركة

"الأعلى للجامعات" يبحث الاستعداد للامتحانات ولجان القيادات الجامعية.. غدا

بالصور.. هندسة الإسكندرية تكرم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بـ"يوم الوفاء والتفوق"

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

الأمصار

اطلاق نار كثيف شرق غزة يستهدف طائرة ورقية

تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية ببرلين

بلجيكا تمنع التدريب بالذخيرة الحية

انحراف طائرة ماليزية من على مدرج في نيبال

إصابة مواطن مقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة بجروح خطيرة في الرأس برصاص الاحتلال شرق مخيم جباليا

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك