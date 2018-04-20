يوسف الشريف فى المونتاج.. وينتظر «الفرج»

دخل فيلم «بنى آدم»، من بطولة الفنان يوسف الشريف، إلى غرفة المونتاج، بعد أن انتهى طاقم العمل من تصوير المشاهد الأخيرة أمس، بإحدى صالات مطار القاهرة الدولى.



ويعكف المخرج أحمد نادر جلال على وضع اللمسات النهائية على العمل، من خلال عمليات ما بعد التصوير حتى يجهزه للعرض.



وينتظر الفيلم قرار شركات التوزيع وهل سيدخل سباق عيد الفطر وحددت الشركة المنتجة ذلك سابقًا أم سيتم تأجيله.



يذكر أن الفيلم بطولة كل من يوسف الشريف، دينا الشربينى، أحمد رزق، محمود الجندى، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج «يونايتد برزرز» للمنتج وليد صبري، و«سينرجي فيلمز» للمنتج تامر مرسي.