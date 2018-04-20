«الملا»: الغاز الطبيعى يمثل 75% من احتياطات مصر البترولية

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز اجتماعها السنوى فى القاهرة برئاسة ديفيد كارول، رئيس الاتحاد الذى نظمته جمعية الغاز المصرية عضو الاتحاد الدولى للغاز، وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات والمتغيرات التى شهدتها أسواق الغاز الدولية والتحديات التى تواجهها وتوقعات العرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعى ومستويات الأسعار.



وألقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محاضرة بشأن التطورات الحديثة التى شهدتها صناعة البترول والغاز المصرية وخطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، إذ أكد الوزير أن صناعة الغاز بمصر تعد الأقدم، إذ تم اكتشاف أول حقل غازى بدلتا النيل (أبوماضى) منذ أكثر من 50 عامًا، وحينها كان الغاز يعد منتجًا ثانويًا للبترول وبدأت تظهر أهميته بمرور الزمن.



وأضاف "الملا"، أن الغاز الطبيعى يمثل نسبة أكثر من 75% من إجمالى احتياطات مصر البترولية، و25% للزيت الخام، ما يجعله مصدر الطاقة الأول الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى، ولذلك اتجهت القطاعات المهمة والحيوية بمصر إلى استخدامه بشكل أكثر كثافة.