«الزيني»: مناقشة الموازنة العامة لقطاع الصناعة.. الأحد

قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019 يوم الأحد المقبل، بشأن قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019 بشأن الهيئات التابعة لقطاع الصناعة وهى "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - مصلحة الكيمياء".



وأكد الزيني لـ«الدستور»، أن اللجنة ستنظر في الأرقام المخصصة للقطاع، وستستدعي المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لبحث احتياجات الوزارة في العام المالي الجديد.