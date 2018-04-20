القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
اقتصاد
الجمعة 20/أبريل/2018 - 09:07 ص

«نيكي» يتراجع بختام التعاملات لكنه يُسجل مكاسب أسبوعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2136010

انخفض مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات اليوم، بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.

وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.1% إلى 22162.2 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.

فيما استقر مؤشر "توبكس" عند 1751.1 نقطة.

وتراجع الين أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 107.53 ين.

وتعرضت أسهم شركات مكونات الإلكترونيات ومعدات أشباه الموصلات إلى تراجع بعد أن خفضت شركة "تايوان سيمي كونديتور" التايوانية مستهدفها للإيرادات في العام الجاري.

في الوقت نفسه، فأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة دعمت الشركات المالية التي تتعرض لمنتجات مرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية.

موضوعات متعلقة

«نيكي» يتراجع ويُسجل خسائر أسبوعية

«نيكي» يتراجع لأدنى مستوى في شهر مع هبوط أسهم الموردين لـ«آبل»

«نيكي» يفقد 211 نقطة ويُسجل خسائر أسبوعية

«نيكي» يواصل التعافي ويُسجل مكاسب أسبوعية

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ اسبوع

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ اسبوع

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ اسبوع

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

«حب ومرض ووفاة».. أزمات تعرضت لها الفنانة نجلاء فتحى

«القوى العاملة» تطلب مهندسين للعمل بشركة استثمار زراعى

«تظهر فى الصور وتعذب روح قاتلها».. ساحرة ولاية ماساتشوستس

بالتفاصيل.. محمد رمضان يُكرر شخصية «الكنز» فى «نسر الصعيد»

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

تصادم قطارين في النمسا وإصابة العشرات

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك