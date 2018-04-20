«نيكي» يتراجع بختام التعاملات لكنه يُسجل مكاسب أسبوعية

انخفض مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات اليوم، بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.



وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.1% إلى 22162.2 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.



فيما استقر مؤشر "توبكس" عند 1751.1 نقطة.



وتراجع الين أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 107.53 ين.



وتعرضت أسهم شركات مكونات الإلكترونيات ومعدات أشباه الموصلات إلى تراجع بعد أن خفضت شركة "تايوان سيمي كونديتور" التايوانية مستهدفها للإيرادات في العام الجاري.



في الوقت نفسه، فأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة دعمت الشركات المالية التي تتعرض لمنتجات مرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية.