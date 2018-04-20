القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 09:06 ص

لافروف: لا مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
عبير سليم
dostor.org/2136009

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، والعسكريين من البلدين لن يسمحوا بنسبة 100% بمواجهة عسكرية.

وقال لافروف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بالعودة إلى مسألة مخاطر المواجهة العسكرية، أنا أنطلق من حقيقة أن العسكريين لن يسمحوا بذلك، ولن يسمح بذلك، بالطبع الرئيس بوتين، وأنا واثق أن الرئيس ترامب لن يسمح كذلك، فهما رئيسان قد انتخبا من قبل شعوبهما، وهما مسؤولان أمام هذه الشعوب عن السلام والأمن".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "بعد ذلك، كانت هناك اتصالات على مستوى القيادة العسكرية، على مستوى الجنرالات، وبين ممثلينا وقيادة التحالف الأمريكي، وتم إبلاغهم عن مكان وجود الخطوط الحمر، بما في ذلك الخطوط الحمر على الأرض جغرافيا. على أية حال، تظهر النتائج أنهم لم يجتازوا هذه الخطوط الحمر".

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