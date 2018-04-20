القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:14 ص

غدًا.. افتتاح «أفريقيا فود» بمشاركة 250 عارضًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا العلاف _هويداسعيد
dostor.org/2136008

تنظم غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، غدا السبت، معرض التصنيع الغذائى فى أفريقيا 2018.

يحضر الافتتاح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

ويقام المعرض على مساحة أكثر من 7 آلاف متر بأرض المعارض، بمشاركة نحو 250 عارضًا يمثلون 20 دولة، تتنوع معروضاتها بين الآلات والتقنيات ومكونات دعم دورة الحياة الكاملة للتصنيع الغذائى، من مكونات غذائية وتعبئة وتغليف ولوجيستيات، بالإضافة إلى عقد ندوات متخصصة فى كافة مجال الصناعات الغذائية.

ويكتسب مجال الطباعة والتغليف أهمية كبيرة فى هذا السياق، حيث تمثل معدات التعبئة والتغليف فى قطاع الصناعات الغذائية 50% من إجمالى السوق، لذا سيتم من خلال المعرض التعرف إلى حلول التعبئة والتغليف الأكثر ابتكارًا، وأهم قطاعات تكنولوجيا التعبئة والتغليف.

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