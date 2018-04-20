القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:03 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2136007

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32
وسط الدلتا 17 32
الإسكندرية 18 25
بلطيم 16 24
مطروح 16 24
السلوم 14 25
سيوة 17 37
بورسعيد 19 25
دمياط 18 25
العريش 15 27
رفح 14 26
الإسماعيلية 16 33
السويس 16 32
رأس سدر 18 33
نخل 11 33
نويبع 22 34
طابا 15 32
كاترين 16 30
الطور 20 32
شرم الشيخ 22 33
الغردقة 22 32
مرسى علم 21 33
الفيوم 18 34
بنى سويف 18 34
المنيا 17 34
أسيوط 19 35
سوهاج 19 36
قنا 21 37
الأقصر 21 38
أسوان 22 39
أبوسمبل 21 39
الوادى الجديد 24 39
شلاتين 21 34
أبو رماد 22 33
رأس حدربة 21 32
حلايب 22 30

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