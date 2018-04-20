المنسق الإنسانى يُطالب بحماية المتظاهرين فى غزة

طالب المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، اليوم الجمعة، بحماية المتظاهرين الفلسطينيين، وتوفير تمويل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناجمة عن الارتفاع الحاد في عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة منذ 30 مارس.

واعتبر "ماكغولدريك" التصاعد الحاد الحالي في الاحتياجات الإنسانية أزمة على رأس كارثة، وخاصة مع الاقتراب من جمعة جديدة من التظاهرات بالقرب من السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل.



وأوضح أنه الضروري جدًا أن تمارس السلطات الإسرائيلية أعلى درجات ضبط النفس في استخدامها القوة في عمليات تنفيذ القانون، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.



وأكد على ضرورة الحاجة للتمويل لضمان تلقي ضحايا العنف وأسرهم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم ولدعم المنظمات التي تراقب الانتهاكات وتتحقق منها وتوثقها.