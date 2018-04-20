دعوات للنفير بـ«جمعة الشهداء والأسرى» اليوم

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطينى؛ للمشاركة والنفير العام اليوم الجمعة، في جمعة الشهداء والأسرى.



وحثت الهيئة الجماهير للخروج في المسيرات التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة في مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة وفي محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.



وقالت إن المشاركة وفاء لدماء زكية روت الأرض وصنعت المجد، ووفاء للحرائر الماجدات ولرجال أطهار أفنوا زهرات عمرهم أسرًا خلف القضبان.



وأهابت بالأهالى وجماهير الفلسطينين برفع صور أبنائهم الشهداء والأسرى خلال المسيرات.