قبل «جمعة الأسرى والشهداء».. الاحتلال الإسرائيلى يُحذر الفلسطينيين من حمل السلاح

شن جنود الاحتلال الإسرائيلى هجومًا بإطلاق النار على مخيم العودة شرق خانيونس، صباح اليوم الجمعة، مما أدى؛ لإصابة شاب برصاصة في القدم، نقل على إثرها لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.



كما ألقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منشورات فوق مخيمات العودة الخمسة، تحذر فيها المتظاهرين من الاقتراب من السياج الفاصل أو حمل السلاح.



وهدد بيان الاحتلال بالمس بالمتظاهرين الذين يقتربون من المواقع العسكرية.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجمعة الرابعة "جمعة الأسرى والشهداء"، في العاشرة والنصف صباحًا.