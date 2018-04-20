القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
محافظات
الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:43 ص

الليلة.. فرقة التراث على أوبرا الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عاشور
dostor.org/2136003

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجى، ومشاركة نجوم الفرقة "محمد شوقى، حنان عصام، حنان الخولى، نهى حافظ، ياسر سليمان، محيي صلاح، أحمد الوزيرى، أحمد محسن".

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من ألحان زمن الفن الجميل منها "عن العشاق سألونى، حانت الأقدار، بايعنى ولا شارينى، سماح، دور عشقت روحك، بقى عايز تنسانى، سلم على، بياع الهوى، خايف اقول اللى فى قلبى، شوفت حبيبى".

موضوعات متعلقة

الليلة.. إحياء ذكرى رحيل العندليب بأوبرا الإسكندرية

ليلة فنية جديدة لفرقة التراث بدار الأوبرا الجمعة

بالصور.. 3 حفلات لـ«التراث للموسيقى العربية» على مسارح الأوبرا

الجمعة.. أوبرا الإسكندرية تستضيف فرقة التراث للموسيقى العربية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»

منذ اسبوع

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ أقل من شهر

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ أقل من شهر

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ أقل من شهر

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ أقل من شهر

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

الآن

«حب ومرض ووفاة».. أزمات تعرضت لها الفنانة نجلاء فتحى

«القوى العاملة» تطلب مهندسين للعمل بشركة استثمار زراعى

«تظهر فى الصور وتعذب روح قاتلها».. ساحرة ولاية ماساتشوستس

بالتفاصيل.. محمد رمضان يُكرر شخصية «الكنز» فى «نسر الصعيد»

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

تصادم قطارين في النمسا وإصابة العشرات

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك