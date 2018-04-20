الليلة.. فرقة التراث على أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجى، ومشاركة نجوم الفرقة "محمد شوقى، حنان عصام، حنان الخولى، نهى حافظ، ياسر سليمان، محيي صلاح، أحمد الوزيرى، أحمد محسن".



يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من ألحان زمن الفن الجميل منها "عن العشاق سألونى، حانت الأقدار، بايعنى ولا شارينى، سماح، دور عشقت روحك، بقى عايز تنسانى، سلم على، بياع الهوى، خايف اقول اللى فى قلبى، شوفت حبيبى".