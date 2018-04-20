الثلاثاء.. فن «التالشوم» الكورى فى حفل بأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة الإيقاعات والأقنعة والرقص الكورية حفل بالإسكندرية، يُقام بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى، مساء الثلاثاء المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية "، وذلك فى إطار خطة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نقل ألوان الفنون الجادة من مختلف أنحاء العالم.



ويتضمن البرنامج عرضًا لفن "التالشوم"، يضم مجموعة من الفقرات تمزج الدراما بالغناء والرقص يجسدها الفنانون، مرتدين أقنعة مستلهمة من شخصيات مختلفة تتنوع بين البشر والكائنات الأسطورية منها: "سمولنوري، الجينسو، سانجو المروحة"، إلى جانب عدد من أغانى جيونج جى الشعبية.



يُذكر أن فن "التالشوم" الكورى، نشأ في إحدى القرى كجزء من طقوسها الدينية؛ بهدف تطهير المنازل والقرى من الأرواح الشريرة وتوفير الحماية وزيادة حصاد المحاصيل الزراعية وتطور ليصبح أحد أشكال الترفيه الارتجالية، ثم بدأ يتخذ موضوعاته من الحياة الاجتماعية معتمد على أسس وقواعد فنية محددة.