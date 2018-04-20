القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
فن
الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:34 ص

الثلاثاء.. فن «التالشوم» الكورى فى حفل بأوبرا الإسكندرية

ن «التالشوم» الكورى
ن «التالشوم» الكورى فى حفل بأوبرا الإسكندرية
أحمد عاشور
dostor.org/2136000

تقدم فرقة الإيقاعات والأقنعة والرقص الكورية حفل بالإسكندرية، يُقام بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى، مساء الثلاثاء المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية "، وذلك فى إطار خطة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نقل ألوان الفنون الجادة من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن البرنامج عرضًا لفن "التالشوم"، يضم مجموعة من الفقرات تمزج الدراما بالغناء والرقص يجسدها الفنانون، مرتدين أقنعة مستلهمة من شخصيات مختلفة تتنوع بين البشر والكائنات الأسطورية منها: "سمولنوري، الجينسو، سانجو المروحة"، إلى جانب عدد من أغانى جيونج جى الشعبية.

يُذكر أن فن "التالشوم" الكورى، نشأ في إحدى القرى كجزء من طقوسها الدينية؛ بهدف تطهير المنازل والقرى من الأرواح الشريرة وتوفير الحماية وزيادة حصاد المحاصيل الزراعية وتطور ليصبح أحد أشكال الترفيه الارتجالية، ثم بدأ يتخذ موضوعاته من الحياة الاجتماعية معتمد على أسس وقواعد فنية محددة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ يومين

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

منذ 4 أيام

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة

منذ 5 أيام

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

الآن

«حب ومرض ووفاة».. أزمات تعرضت لها الفنانة نجلاء فتحى

«القوى العاملة» تطلب مهندسين للعمل بشركة استثمار زراعى

«تظهر فى الصور وتعذب روح قاتلها».. ساحرة ولاية ماساتشوستس

بالتفاصيل.. محمد رمضان يُكرر شخصية «الكنز» فى «نسر الصعيد»

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

تصادم قطارين في النمسا وإصابة العشرات

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك