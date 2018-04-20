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الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:31 ص

برلمانى سكندري يزور «الحاجة سعدية» فى محبسها بالسعودية

النائب أحمد الشريف،
النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب
أحمد عاشور
dostor.org/2135999

زار النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، الحاجة سعدية المعروفة إعلاميا بضحية رحلة العمرة المزيفة، بعد إلقاء القبض عليها فى السعودية وبحوزتها مواد مخدرة.

وقال أحمد الشريف إنه زار، الأسبوع الماضي، المملكة العربية السعودية من أجل متابعة وزيارة الحاجة سعدية، الأم العجوز التي تم ضبطها بحقيبة أقراص مخدرة، وهي لا تعرف عنها شيئًا.

وأكد أن المجرم خدعها بإهدائها عمرة مجانية، ولم يرحم ضعفها وفقرها وكبر سنها.

وأشار إلى أنه بعد اتصالات ومخاطبات ومحاولات، وترتيب مع السفير الدكتور حازم رمضان، القنصل العام المصري بجدة، تمكن يوم الثلاثاء الماضي من زيارتها في سجن مدينة ينبع السعودية، بصحبة ياسر علواني المستشار القانونى بالقنصلية، كما زار الدكتور المستشار فهد الغامدي النائب العام في ينبع.

وأوضح النائب أنه جلس معها ساعة كاملة، في حضور المقدم أحمد مدير السجن، واستأذن لها لكى تكلم أولادها وأحفادها وجيرانهاعبر الهاتف.

وأكد الشريف أن الحاجة سعدية سوف تخرج قريبا من محبسها وتعود إلى أولادها.

برلمانى سكندري يزور «الحاجة سعدية» فى محبسها بالسعودية
برلمانى سكندري يزور «الحاجة سعدية» فى محبسها بالسعودية
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