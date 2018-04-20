غدًا.. بدء امتحان النقل بأزهر جنوب سيناء

تبدأ غدا السبت أول أيام امتحانات النقل بأزهرية جنوب سيناء، فى كافة معاهد المحافظة، وكافة المراحل، من الصف الأول الابتدائى حتى السادس، والصف الأول والثانى الإعداى، والأول والثانى الثانوى، فى الفترة من 21 أبريل حتى 14 مايو المقبل.



وقال الشيخ جمال حبيب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن غدا السبت يخوض 2800 طالب وطالبة امتحان الشهادة الابتدائية، و980 طالبًا وطالبة امتحان المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثانى، و987 طالبًا وطالبة امتحان الثانوية للصف الأول والثانى، و67 طالبًا وطالبة بمعهد القراءات.



وأكد حبيب أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان والمراقبين بتوفير الهدوء والراحة للطلاب، مع تشديد الرقابة على الامتحانات، ومنع اصطحاب المحمول، سواء للطلاب أو المراقبين داخل اللجان حرصا على عدم تسرب الامتحانات وحسن سيرها.