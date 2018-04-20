القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
فن
الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:05 ص

قصة تعلم أنجلينا جولى قيادة الطائرات

أنجلينا جولى
أنجلينا جولى
منة سالم
dostor.org/2135996

بدأت النجمة العالمية أنجلينا جولي البالغة من العمر ٤٢ عاما دورسها، في تعلم قيادة الطائرات منذ عام ٢٠٠٤ إلى أن أنطلقت بعد ذلك، وقادت طائرتها بنفسها.

وقالت "جولي" في تصريحات صحفية لجريدة "بيبول" إنها كانت تشعر بالسعادة عندما تقود طائرتها أمام ابنها مادوكس الذي كان في مرحلة طفولته ومولع بالطائرات، مشيرة إلى أنها تحب شعور لفت انتباهه وانبهاره.

وتابعت أن طفلها عندما كان يرافقها في رحلة طيرانها، يشعر بأن والدته ذات قوة خارقة مثل سوبر مان.

وحصلت جولي على رخصة طيارها في ديسمبر 2004، وفي أوائل عام 2005، اشترت واحدة من أكثر الطائرات ذات المحرك الواحد، وهي Cirrus SR22-G2، بسعر أساسي قدره 334،700 دولار، وجاءت الطائرة مجهزة بمظلة خاصة.

وواصلت الممثلة العالمية تدريبها مع الطائرة، حتى انضم إليها مدرسها في كالجاري بكندا في أواخر عام 2005 لمواصلة دروسها وبعد ذلك، انضم إليها زوجها السابق براد بيت في أخذ الدروس أثناء وجودهم في كندا.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

«التضامن»: مساعدات وخدمات لـ5 مليون أسرة فى شهر رمضان

«الزراعة»: 18 ألف تمساح يُهددون الثروة السمكية ببحيرة ناصر

«النسخة الزائفة من الأميرة ديانا».. شقيق ميجان ماركل يكشف حقيقتها

على خطى أمريكا.. رومانيا تُقرر نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك