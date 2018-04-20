قصة تعلم أنجلينا جولى قيادة الطائرات

بدأت النجمة العالمية أنجلينا جولي البالغة من العمر ٤٢ عاما دورسها، في تعلم قيادة الطائرات منذ عام ٢٠٠٤ إلى أن أنطلقت بعد ذلك، وقادت طائرتها بنفسها.



وقالت "جولي" في تصريحات صحفية لجريدة "بيبول" إنها كانت تشعر بالسعادة عندما تقود طائرتها أمام ابنها مادوكس الذي كان في مرحلة طفولته ومولع بالطائرات، مشيرة إلى أنها تحب شعور لفت انتباهه وانبهاره.



وتابعت أن طفلها عندما كان يرافقها في رحلة طيرانها، يشعر بأن والدته ذات قوة خارقة مثل سوبر مان.



وحصلت جولي على رخصة طيارها في ديسمبر 2004، وفي أوائل عام 2005، اشترت واحدة من أكثر الطائرات ذات المحرك الواحد، وهي Cirrus SR22-G2، بسعر أساسي قدره 334،700 دولار، وجاءت الطائرة مجهزة بمظلة خاصة.



وواصلت الممثلة العالمية تدريبها مع الطائرة، حتى انضم إليها مدرسها في كالجاري بكندا في أواخر عام 2005 لمواصلة دروسها وبعد ذلك، انضم إليها زوجها السابق براد بيت في أخذ الدروس أثناء وجودهم في كندا.