اليوم.. انطلاق «ملتقى سيناء الدولى للفنون» بشرم الشيخ

ينطلق مساء اليوم الجمعة «ملتقى سيناء الدولى للفنون»، خلال الفترة من 20 إلى 30 أبريل الجارى، بمنطقة سوهو سكوير السياحية، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.



يقام «ملتقى سيناء الدولى للفنون» تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عماد عزيز رئيس مجلس إدارة فندق سافوى، ومن تنظيم مؤسسة «أوستراكا» للفنون برئاسة الفنان التشكيلى محمد حميدة.



يضم «ملتقى سيناء الدولى للفنون» مجموعة من النحاتين والفنانين فى مختلف أنواع الفنون البصرية والتشكيلية والموسيقية، بالإضافة إلى ورشة لأطفال مدارس شرم الشيخ، بجانب معرض دولى فى نهاية الملتقى وحفل ختام موسيقى.



وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم «ملتقى سيناء الدولى للفنون»، إن الملتقى يضم ورش للنحت على الأخشاب والحجر والحديد وورش للرسم والتصوير وورشًا للأطفال وكرنفالا راقصا وحفل ختام لتكريم الضيوف، وافتتاح معرض دولى يوم 28 أبريل الجارى، على مسرح سوهو سكوير.