الشرطة البريطانية تبدأ أكبر عملية أمنية فى تاريخها

تستعد مدينة وندسور البريطانية، لإقامة مراسم حفل زفاف الأمير هارى والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، خلال الشهر المقبل.



وأعلنت الشرطة في مدينة وندسور البريطانية بأنها بدأت واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها؛ لضمان مرور الحدث بسلام.



وستتم مراسم زفاف الأمير هاري في 19 مايو في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور، وهي مقر إقامة جدة الأمير والتي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.



ومن المتوقع أن تستقبل "وندسور" أكثر من مئة ألف زائر؛ للاحتفال بالزفاف، وقالت الشرطة إنها ستُقيم حواجز على الطرق لوقف شن هجمات بمركبات وستسير دوريات مسلحة وستنشر وسائل تأمين، مثل التي تستخدم في المطارات لمنع أي مشكلات أمنية.



وفتشت كلاب مدربة على رصد المتفجرات، أمس الخميس، في صناديق البريد وكبائن الهاتف وأنابيب الصرف الصحي في بداية العملية.



وقال منسق عمليات التفتيش في الشرطة أندي ترنر: «هذه عملية كبيرة بالنسبة لأي قوة شرطة وهي واحدة من أكبر العمليات التي عملت بها، نريد بالطبع أن تسير كل الأمور بسلاسة».