شقيق «زاك إيفرون» يخطف أنظار معجباته

استطاع "ديلان"، شقيق النجم العالمي زاك إيفرون، أن يخطف أنظار معجبات شقيقه في ظهوره الأخير برفقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتداولت العديد من الصفحات والمواقع الأيام الماضية، صور ومقاطع فيديو للشقيقين أثناء مشاركتهما في ماراثون بوسطن، الذي شارك الثنائي في فعالياته، واستطاع "ديلان"، أن يخطف الأنظار وينال الإشادات بوسامته.



وعلى صعيد أخر رد زاك إيفون على الشائعات المتداولة حول ارتباطه بالنجمة إلكسندريا دادريو، بطريقة مرحة، من خلال صور له برفقة كلبته الصغيرة، مشيرًا إلى أنه وقع في حب الكلاب وارتبط بهم منذ مرحلة الثانوية.