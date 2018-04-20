القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
عالم
الجمعة 20/أبريل/2018 - 04:54 ص

المعارضة تطالب رئيس وزراء أرمينيا بالرحيل

زعيم حركة المعارضة،
زعيم حركة المعارضة، نيكول باشينيان
مروة عنبر
dostor.org/2135988

طالب زعيم حركة المعارضة، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، خلال تجمع لمؤيديه في وسط يريفان، برحيل سركسيان من منصب رئيس وزراء أرمينيا.

وقال باشينيان: "لن نسترشد بمصالح الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا، هدفنا الوحيد هو خدمة المصالح الوطنية والحكومية لأرمينيا، هذه المصالح تتطلب رحيل سركسيان من منصب رئيس الوزراء".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأرميني سيرج سركسيان، أنه لا يريد تطبيق إجراءات قسرية على المتظاهرين ضد تعيينه.

وبدأت مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، في 13 أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، وأعلن المحتجون في اليوم التالي بداية الثورة المخملية في أرمينيا.

ووافق البرلمان الأرمني يوم 17 أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ يومين

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ 3 أيام

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ 4 أيام

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ 5 أيام

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ 5 أيام

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

قيادى بفتح يفضح ألاعيب حركة حماس فى تحقيق المصالحة

«شلبى» يقصف جبهة الزمالك: لن أعلق على مباراة القمة لهذا السبب (فيديو)

استشهاد 3 من الأمن السعودى فى تبادل إطلاق نار مع مجهولين بعسير

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

نجم الساعة

6 وزراء سابقون يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوي تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

كشكول

وظائف شاغرة بمدارس النيل .. وفتح باب التقدم للصف الأول الثانوي

رئيس جامعة عين شمس يشهد فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب

اليمن تحصد المركز الأول في ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

أزمة تصريحات عبد العال تصل للنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

أزمة تصريحات عبد العال تصل لنقابة المعلمين بالقاهرة الجديدة

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق جباليا

البيت الأبيض: لا نتوقع مزيدا من الحرية في كوبا

دبلوماسي روسي سابق: قطر والقرضاوي قادا «حربا تحريضية»

منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك