المعارضة تطالب رئيس وزراء أرمينيا بالرحيل

طالب زعيم حركة المعارضة، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، خلال تجمع لمؤيديه في وسط يريفان، برحيل سركسيان من منصب رئيس وزراء أرمينيا.



وقال باشينيان: "لن نسترشد بمصالح الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا، هدفنا الوحيد هو خدمة المصالح الوطنية والحكومية لأرمينيا، هذه المصالح تتطلب رحيل سركسيان من منصب رئيس الوزراء".



من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأرميني سيرج سركسيان، أنه لا يريد تطبيق إجراءات قسرية على المتظاهرين ضد تعيينه.



وبدأت مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، في 13 أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، وأعلن المحتجون في اليوم التالي بداية الثورة المخملية في أرمينيا.



ووافق البرلمان الأرمني يوم 17 أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.