القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:48 ص

البنتاجون: النظام السورى لا تزال لديه قدرات كيميائية متبقية

البنتاجون: النظام
مروة عنبر
dostor.org/2135985

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، أن النظام السورى لا يزال قادرا على شن هجمات كيميائية لكن بمستوى محدود.

يأتي هذا عقب أسبوع على ضربات أمريكية وفرنسية وبريطانية ردا على هجوم كيميائى مفترض فى أبريل الحالى على دوما فى الغوطة الشرقية.

وصرح الجنرال كينيث ماكنزى، مدير هيئة الأركان العسكرية الأمريكية المشتركة، بأن نظام الرئيس السورى بشار الأسد لا تزال لديه قدرات كيميائية متبقية، فى عدد من المواقع فى مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف ماكنزى أمام صحفيين فى البنتاجون: سيتمكنون من شن هجمات محدودة فى المستقبل، لكنه أضاف أن لا معلومات لديه بالتحضير لهجوم جديد، مؤكدا قدرتهم على ضربهم مجددا اذا دعت الحاجة الى ذلك.

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